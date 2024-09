Slitta l’incontro tra il M.I.D. e l’Amministrazione Nargi

Slitta ancora di un giorno l’incontro tra il M.I.D. e l’Amministrazione Nargi previsto per domani mattina a Palazzo di Città, inizialmente rimandato di un’ora dallo stesso Sindaco per motivi istituzionali legati all’apertura delle scuole successivamente posticipato di un giorno per impossibilità del Coordinatore Esposito per motivi di salute nell’orario stabilito di raggiungere Palazzo di Città nella giornata di domani.

Appuntamento quindi, almeno a quanto confermato al momento dallo stesso Sindaco Nargi, a Mercoledì alle ore 11:00 in Municipio alla presenza del Vice Sindaco Mazza e dell’Assessore alle Politiche Sociali Forino.

Ricordo perfettamente le parole del Sindaco all’esito della vittoria elettorale quando ha detto:” Sarò il Sindaco di tutti” conclude Esposito.