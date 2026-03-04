VIDEO/ Luca Trapanese ad Avellino: “Dalla Regione fondi enormi per l’autismo”

“Vengo proprio ora da un incontro con il presidente della Giunta Regionale, Roberto Fico, che ha presentato il bilancio in commissione. Ci sono fondi enormi per l’autismo: parliamo di sessanta milioni di euro, con uno stanziamento di dieci milioni in più all’anno. Inoltre, il Presidente ha rinunciato al suo portafoglio personale, destinando altri due milioni di euro specificamente a questo tema. C’è, dunque, un’attenzione enorme alla disabilità in tutte le sue forme, non solo all’autismo. Credo che stiamo percorrendo una strada importante, dove al riconoscimento della necessità di finanziare la disabilità si affianca una visione davvero diversa: molto più vicina alla persona e non soltanto alla sua condizione”.

Così il vicepresidente del Consiglio Regionale, Luca Trapanese, oggi ad Avellino insieme a Sara Spiniello, rappresentante del Gruppo Territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle, per presentare il suo nuovo libro “Una famiglia imperfetta”.

“Non a caso l’ho intitolato così – spiega Trapanese – non perché la mia famiglia sia imperfetta, ma perché la perfezione, nelle famiglie, semplicemente non esiste. Esistono i legami, le storie, l’amore, i tradimenti e le difficoltà. Ogni famiglia è diversa dall’altra e, fondamentalmente, per me non esiste la cosiddetta ‘famiglia tradizionale’. Esistono tanti modelli di famiglia ed è importante riconoscerli: farlo significa dare dignità, ascolto e, soprattutto, evitare quella discriminazione che spesso viviamo nella società e, in particolare, nelle istituzioni”, conclude il vicepresidente.