Amministrative, centrosinistra in tensione: Gengaro accusa Giordano di conflitto d’interesse

L’ex candidato sindaco di Avellino, Antonio Gengaro, ha rivolto un duro attacco a Walter Giordano, ritenendo la scelta di coinvolgere l’imprenditore nella riunione del Campo Largo, una forzatura politica nonché un tentativo di autoaccreditamento come possibile candidato alla guida del Comune di Avellino.

“A cosa serve convocare la riunione del Campolargo, in presenza di un aspirante candidato sidaco, l’imprenditore Walter Giordano, che come un elefante in una cristalleria, da destra a sinistra, cerca di autoaccreditarsi, anche con la complicità di componenti auotorevoli del mio partito, come possibile primo cittadino del capoluogo.”

Una posizione che, secondo Gengaro, rischia di compromettere la credibilità del percorso unitario del centrosinistra e di escludere dal confronto proprio quelle realtà associative progressiste che avevano sostenuto la sua candidatura alle scorse amministrative.

“Ciò avviene al netto dei conflitti di interesse palesi dell’azienda familiare di cui è indiscusso leader e che, sostanzialmente, gestisce un vero e proprio monopolio nell’ambito funerario, in nome e per conto del Comune di Avellino. Berlusconi docet!”

Gengaro ha poi dichiarato: “E’ sorprendente, poi, che proprio le associazioni progressiste che hanno fatto parte della coalizione che mi ha sostenuto alle scorse amministrative siano state escluse da questo confronto iniziale. Hanno forse il torto di esprimere un pensiero originale e non conformista?

Auspico che nel PD e nel centrosinistra irpino si possa aprire una discussione vera, nel merito dei problemi della citta’ e per costruire una alleanza credibile per il futuro. Scegliere il nome di chi la guiderà è l’ultima cosa.”