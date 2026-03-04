Il CPIA di Avellino intitolato a Valeria Solesin: la cerimonia a Sant’Angelo dei Lombardi

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Avellino sarà intitolato a Valeria Solesin, giovane ricercatrice veneziana, rimasta vittima degli attentati del Bataclan nel 2015 all’età di ventotto anni.
La cerimonia si svolgerà presso il Centro Sociale di Sant’Angelo dei Lombardi, il 5 marzo 2026 alle ore 16:30. Introdurrà i lavori Maria Stella Battista, dirigente scolastico CPIA ed interverranno:
- Rosanna Repole, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi;
- Stefano Kenji Iannillo, presidente ARCI Avellino;
- Fiorella Pagliuca, dirigente Ambito Territoriale di Avellino-USR Campania.
È prevista anche la partecipazione di Luciana Milani, madre di Valeria Solesin.