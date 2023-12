VIDEO/ L’abbraccio tra detenute e familiari nel carcere di Avellino

L’abbraccio tra le detenute e i loro familiari al carcere di Avellino per il consueto pranzo delle festività natalizie organizzato dal garante Samuele Ciambriello in collaborazione con la direttrice della struttura Rita Romano. Per l’occasione, le detenute hanno preparato insieme alle volontarie un pranzo tradizionale e dolci natalizi.

Il banchetto è stato allietato anche dall’intervento musicale e canoro di Roberta Tondelli, di Rino Abbate, di Maria De Santis e di Sasà Di Mauro. Un momento di convivialità per vincere l’indifferenza che circonda le mura carcerarie.