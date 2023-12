La “Madonna di San Guglielmo” in Vaticano, venerata da Papa Francesco

La “Madonna di San Guglielmo”, probabilmente risale alla prima immagine mariana venerata al Santuario di Montevergine.

Questa mattina ha intrapreso il suo viaggio verso il Vaticano, dove sarà esposta durante le celebrazioni del 31 dicembre e 1 gennaio nella Basilica di San Pietro, venerata da Papa Francesco.

“Madonna di San Guglielmo”, è un dipinto su tavola raffigurante la Vergine che allatta il Bambino e in basso sulla sinistra un monco, che si ritiene fosse proprio San Guglielmo, probabilmente legato alla committenza di Gualtiero, architetto che proveniva dalla provincia di Aversa che collaborò con San Guglielmo nella costruzione della prima Chiesa. L’ architetto non avendo la funzione di una mano, San Guglielmo compì l’unico miracolo attestato a Montevergine, ridando l’utilizzo della mano a Gualtiero. Pertanto, l’architetto per ringraziare il Santo, per il miracolo ricevuto, fece dipingere questa immagine che diventò di culto spirituale.

L’icona è custodita nel Museo Abbaziale di Montevergine nella sezione medievale.