VIDEO/ La solitudine di Nargi: non si dimette ma apre la crisi politica

La solitudine della sindaca Laura Nargi si è manifestata in tutta la sua evidenza: nessuno al suo fianco, né la vicesindaca, né gli assessori a lei più vicini, né tantomeno il capogruppo consiliare della sua lista “Siamo Avellino”. “Inutile nasconderci dietro le apparenze – chiarisce la fascia tricolore davanti ai banchi vuoti della maggioranza (in Aula presenti solo le opposizioni) – ritiro la pratica del bilancio previsionale e mi prendo del tempo di riflessione. Il Comune continuerà a lavorare, ma si apre la crisi politica”.

Passa dunque la linea dell’ex sindaco Gianluca Festa, che proprio ieri aveva chiesto il ritiro del bilancio per consentire una revisione del testo attraverso emendamenti. Tuttavia, in un passaggio del suo intervento, Nargi ha difeso la credibilità del documento, sottolineandone la solidità tecnica. Così, in questo Venerdì Santo, si chiude simbolicamente la “via Crucis” della sindaca, che ora attende – come da prassi – la diffida formale da parte della Prefettura: venti giorni di tempo per approvare il bilancio previsionale, altrimenti il Consiglio comunale sarà sciolto e verrà nominato un commissario prefettizio che traghetterà l’ente a nuove elezioni.

Avellino si avvia verso una Pasqua di stallo, tutt’altro che di “Resurrezione”: senza l’approvazione del bilancio non sarà possibile procedere con interventi urgenti, come la manutenzione delle disastrate strade cittadine o perfino l’installazione del maxi-schermo allo stadio Partenio-Lombardi per seguire la sfida decisiva tra Avellino e Sorrento, che potrebbe sancire la promozione dei lupi in Serie B.

Il calvario per l’amministrazione Nargi non si conclude oggi, ma rischia di accompagnare Avellino anche nei giorni festivi. A conti fatti, ora restano solo due strade: modificare il documento economico-finanziario 2025-2027, come suggerito dall’ex sindaco Festa, oppure andare verso lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, insediatosi appena un anno fa.