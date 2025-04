Montella, si inaugura il Primo Plesso dell’Istituto Comprensivo “G. Palatucci”

Mercoledì 23 aprile 2025 alle ore 11:00 si terrà l’attesa inaugurazione del Primo Plesso dell’Istituto Comprensivo “G. Palatucci”, alla presenza delle istituzioni locali, del corpo docente, degli alunni e delle loro famiglie.

L’evento, promosso dal Comune di Montella, si svolgerà in Via Francia (Campo dei Preti), presso la sede del nuovo edificio scolastico. Si tratta di un momento importante per tutta la cittadinanza per celebrare l’impegno verso l’istruzione e il futuro delle nuove generazioni.