Neonato morto al Moscati, sette indagati dalla Procura

AVELLINO- Sarà un’inchiesta della Procura di Avellino a far luce sul decesso di un neonato a distanza di poche ore dalla nascita, la tragedia avvenuta al Moscati di Avellino. Questa mattina il pm che conduce le indagini, il sostituto procuratore Cecilia De Angelis, ha conferito l’incarico medico legale ad un collegio peritale che si occuperà degli accertamenti sulla salma del piccolo. La tragedia è avvenuta poche ore dopo la nascita. Nella notte tra il 15 aprile e il 16 aprile il piccolo era venuto alla luce al Moscati, è deceduto il giorno dopo, anche a seguito di tentativo da parte dei medici di rianimarlo. La denuncia dei genitori ha fatto scattare le indagini. La Procura ha disposto il sequestro della cartella clinica e iscritto nel registro degli indagati sette nomi. Si tratta di sei medici ed una ostetrica. A quanto pare il piccolo era venuto alla luce con parto naturale , intubato appena nato e poi deceduto per cause in corso di accertamento. Le iscrizioni nel registro degli indagati sono un atto di garanzia per i medici stessi, visto che sulle cause del decesso e sulle presunte ed eventuali responsabilità ci sono ancora accertamenti. La Procura ha nominato un collegio di 4 medici per eseguire l’ esame autoptico. Anche le parti hanno nominato consulenti. La parte offesa è assistita dall’avvocato Luigi Napolitano del foro di Nola. Il pool difensivo degli indagati è composto dagli avvocati Fabio Tulimiero, Fabrizio Rondino, Alberico Galluccio, Attilio Soriano, Valerio Freda.