VIDEO/ La sfida di Bellizzi: al comando dei Vigili del Fuoco di Avellino e Benevento

“E’ una sfida”: così l’ingegnere Mario Bellizzi che sarà comandante, anche se pro tempore, dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco sia di Avellino che di Benevento. Il passaggio di consegne questa mattina con l’architetto Maria Angelina d’Agostino che, promossa primo dirigente, è destinata al comando provinciale di Caserta. Per Bellizzi, irpino doc, un ritorno in provincia di Avellino dopo aver già diretto il comando di via Zigarelli per quattro anni.

“Sono perfettamente consapevole che sono due comandi piccoli ma piuttosto impegnativi per una serie di criticità, come le carenze di personale, in entrambi i comandi, e per i rischi naturali che insistono sui due territori. Un incarico, dunque, particolarmente impegnativo anche se a tempo”. Di bellissima esperienza in Irpinia ha parlato l’architetto D’Agostino, che lascia il comando irpino dopo appena otto mesi.