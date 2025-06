Condoni edilizi, il caso torna in Commissione Trasparenza: audizione del dirigente

AVELLINO- Condoni edilizi sospetti, la questione torna in Commissione Trasparenza. Dopo le acquisizioni da parte dei militari dell’Aliquota di Pg della Guardia di Finanza presso la Procura di Avellino ed una prima audizione aggiornata per consentire che si avesse un quadro delle altre pratiche di condono all’attenzione degli uffici comunali di Piazza Del Popolo, mercoledi’ la Commissione presieduta da Ettore Iacovacci procedera’ con l’ audizione del Dirigente S.U.E.D. Ingegnere Luigi Angelo Maria Cicalese per aggiornamenti in merito alla situazione dei Condoni Edilizi al 31/12/2024 ed informativa in merito ai cantieri di Via Roma (“Gruppo Avagnano”), Via Guarini nr. 61 e Via Tuoro (Cooperativa alle spalle del Viva Hotel). Questi saranno gli argomenti all’ordine del giorno della Commissione, che aveva, prima delle acquisizioni disposte dalla Procura, già avviato una audizione del dirigente in merito ai fatti.