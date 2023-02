La rete Pace e Disarmo Avellino in Piazza ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina.

Stamattina sono state presentate le iniziative per domani venerdì 24 febbraio, giorno in cui si entrerà nel secondo anno di guerra in Ucraina. Sit-in e fiaccolate in tutti i comuni dell’Irpinia. Ad Avellino la manifestazione si svolgerà alle 19, muovendo da Piazza Libertà (antistante il Palazzo Vescovile) verso Corso Vittorio Emanuele (antistante la Prefettura di Avellino).