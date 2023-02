Soccorso alpino, incontro tra Asl di Avellino e Guardia di Finanza

A seguito dell’istituzione, lo scorso 15 dicembre, della prima Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Sant’Angelo dei Lombardi, operativa su tutto il territorio regionale, questa mattina presso la sede dell’ASL di Avellino in Via degli Imbimbo si è tenuto un incontro tra il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Salvatore Minale, al fine di presentare ufficialmente la componente specialistica e rafforzare l’intesa e la collaborazione tra le due istituzioni, chiamate ad operare in sinergia in situazioni di emergenza come la ricerca e il soccorso di persone disperse o in caso di eventi eccezionali quali terremoti e calamità naturali.

La Stazione del Soccorso Alpino dispone di militari specializzati altamente qualificati e di unità cinofile per la ricerca in valanga, in superficie e in macerie, collaborando, in talune circostanze, con i Reparti aerei del Corpo che hanno in dotazione aereomobili altamente performanti. Il particolare segmento operativo impone un coordinamento trasversale e unitario degli interventi, coinvolgendo le diverse componenti specialistiche settoriali nelle attività di soccorso come i mezzi e il personale dell’emergenza territoriale 118, che concorrano in modo coordinato ed integrato al salvataggio di vite umane.

Le funzioni di raccordo tra la Stazione SAGF e le locali Autorità Giudiziarie e di Governo, nonché con gli altri enti e organismi di soccorso alpino sono affidate al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Salvatore Minale che ha sottolineato come il Reparto del Soccorso Alpino, grazie all’addestramento di personale specializzato ad operare in situazioni di emergenza, sia un “efficace strumento destinato ad assolvere prioritariamente le attività di salvaguardia della vita umana e di pronto intervento operativo in media ed alta montagna, in zona impervie”. Da qui la necessità di lavorare in stretta collaborazione e sinergia, creando una squadra coesa tra i diversi attori coinvolti nelle attività di soccorso, come sottolineato dal Direttore generale dell’ASL Ferrante che ha evidenziato il grande clima di collaborazione instaurato a tutti i livelli tra le due istituzioni, in particolare con il 118 in prima linea nell’assistenza e nel soccorso in situazioni di emergenza.

La presenza dell’unica Stazione regionale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza a Sant’Angelo dei Lombardi, quale riferimento per tutto il territorio regionale, come affermato dal Direttore generale dell’ASL Ferrante, è “motivo di orgoglio e punto di riferimento a garanzia della sicurezza dei cittadini che possono contare su interventi qualificati e tempestivi in tutte le situazioni di pericolo o di emergenza”.