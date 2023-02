Primarie Pd, l’elenco dei 68 seggi in Irpinia e le regole di voto

La federazione provinciale del Partito Democratico d’Irpinia si prepara all’importante appuntamento con le Primarie per l’elezione del Segretario Nazionale che si svolgeranno domenica, 26 febbraio.

Per illustrare le modalità di voto ma anche per sottolineare l’importanza di questo passaggio è in programma per sabato, 25 febbraio, con inizio alle ore 10.30, presso la federazione provinciale in via Tagliamento 32 ad Avellino, una CONFERENZA STAMPA alla quale parteciperà il segretario provinciale, Nello Pizza, e la segreteria provinciale.

Si allega l’elenco dei 68 seggi/gazebo che saranno allestiti sul territorio provinciale in occasione delle Primarie di domenica 26 febbraio.

Si voterà dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Possono partecipare alle Elezioni Primarie tutte le persone con cittadinanza italiana, i cittadini e le cittadine UE residenti in Italia e i cittadini e le cittadine extra-UE con regolare permesso di soggiorno che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Possono votare anche i minori dai 16 anni in su (I cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede devono pre-registrarsi entro la mezzanotte del 24 febbraio sulla piattaforma inserendo la documentazione richiesta e selezionando il gazebo della zona in cui vivono).