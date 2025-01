VIDEO/ Inizia la nuova fase di Governo, la sindaca: “Pretendiamo rispetto”

La sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha parlato ancora una volta di “rispetto” all’indomani dell’intesa raggiunta con i gruppi “festiani” della maggioranza. La stessa parola che aveva utilizzato, dal palco di Corso Vittorio Emanuele, anche allo scoccare della mezzanotte del primo giorno dell’anno. Sebbene non faccia riferimento esplicito, è evidente che Nargi alluda al suo leader politico, Gianluca Festa. “Abbiamo trovato un’intesa, del resto la politica è mediazione”, ricostruisce la sindaca. “Un accordo basato su un documento che contiene le linee programmatiche della nostra amministrazione. Ora” conclude la fascia tricolore “abbiamo ritrovato unità e siamo più coesi che mai, ma pretendiamo rispetto per le Istituzioni e per la nostra città.”