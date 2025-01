M.I.D, Esposito: ”Nessuna data certa ancora per le 38 nuove assunzioni al Consorzio dei Servizi Sociali A04”

“A essere fermo ancora non è solo il tavolo per l’abbattimento delle barriere architettoniche in città, non si muove nulla anche sul fronte del bando di concorso per 38 figure professionali indetto dal piano di zona A04 e pubblicato sul sito dell’ente comunale lo scorso Luglio” – afferma Giovanni Esposito, Presidente Regionale del M.I.D. Campania (Movimento Italiano Disabili).

A sollecitare una netta ma allo stesso tempo necessaria e urgente svolta sulle politiche sociali di Avellino, al netto della nomina avvenuta ieri anche del neo assessore anzi dei neo assessori politiche sociali e disabilità, è stato Giovanni Esposito, Presidente Regionale del M.I.D. Campania (Movimento Italiano Disabili).

“Alla luce degli ultimi accadimenti in città, esprimo preoccupazioni rispetto al prosieguo dei lavori del tavolo che pure era stato avviato sul fronte dell’abbattimento delle barriere architettoniche grazie alla volontà, sensibilità e sinergia riscontrata anche a margine del concerto di capodanno tra il M.I.D. e la Sindaca Nargi, e rispetto al bando di concorso indetto dal Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito del Piano di Zona Sociale A04, pubblicato lo scorso luglio, dal quale dovevano essere selezionate e venir fuori ben 38 figure professionali, di cui 16 per il ruolo di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, 3 per istruttore direttivo economico contabile D1, 4 per istruttore direttivo sociologo D1, 3 per istruttore direttivo amministrativo D1, 3 per istruttore direttivo psicologo D1, 8 per istruttore amministrativo C1, e uno per istruttore informatico C1”.

Allo stato attuale, chiosa ancora Esposito, non sono state fissate né comunicate ai candidati le date e le sedi d’esame, né è stata a quanto sembra ancora nominata la commissione esaminatrice per prendere in esamine e sottoporre a colloquio coloro che hanno presentato domanda. Quanto ancora dobbiamo attendere?”.

“A queste domande auspico seguano risposte che non possiamo più attendere, senza dimenticare il Centro per l’Autismo, finito nel dimenticatoio nonostante l’accordo raggiunto di recente tra Asl e Comune di Avellino rispetto alla futura gestione sempre grazie al Sindaco Nargi che ha segnato finalmente una svolta sul punto in questione. Serve completare i lavori di adeguamento, redigere la determina di affidamento all’Asl in comodato d’uso gratuito e consegnare la documentazione sull’agibilità della struttura. Sulla questione potrebbe intervenire il prefetto Rossana Riflesso, con suo potere sostitutivo e di conseguenza con la nomina di un Commissario Ad Acta, per attuare l’indirizzo politico del consiglio comunale che ha votato all’unanimità l’affidamento all’Asl”.