VIDEO/ Inchiesta Alto Calore, Gubitosa si aspetta passo indietro da Santoli: “Non può guidare Grande Srl”

“Non chiedo le dimissioni ma mi aspetto un passo indietro spontaneo, anche momentaneo, di Gerardo Santoli, in attesa che chiarisca la propria posizione nell’inchiesta Alto Calore Servizi. Da politico non commento le inchieste giudiziarie. I politici devono svolgere il loro ruolo, ovvero quello di fornire giudizi politici senza mai tirare per la giacca la magistratura che deve fare il proprio corso autonomamente”. Così il vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa sulla vicenda giudiziaria che ha riguardato, tra gli altri, l’amministratore unico di Alto Calore Michelangelo Ciarcia e – appunto – il manager di Grande Srl, indagato per reati tributari.

L’inchiesta di Procura e Guardia di Finanza, va chiarito, non riguarda la società partecipata del comune capoluogo che si occupa della gestione dei rifiuti ad Avellino e della quale Santoli è presidente. Per Gubitosa, tuttavia, “la gestione della cosa pubblica deve essere specchiata e per ciò un’azienda che cura un settore così importante come quello dei rifiuti in città non deve essere macchiata in alcun modo. Poi – spiega ancora il parlamentare – da cittadino irpino mi auguro che lo stesso Santoli possa dimostrare la propria innocenza. Nel frattempo mi aspetto che il suo ruolo sia responsabilmente tenuto in stand-by in attesa dei necessari chiarimenti da parte degli organi preposti”.

Gubitosa, presente nel pomeriggio al gazebo informativo sulle energie rinnovabili allestito dai pentastellati lungo Viale Italia ad Avellino, ha fatto chiarezza anche sull’interrogazione parlamentare presentata dallo stesso al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulle delibere “fantasma” della Giunta Festa. “Interpellanza doverosa vista la richiesta dei consiglieri comunali di minoranza che non possono svolgere il loro compito di opposizione senza la pubblicazione degli atti di Giunta – precisa -. Da parlamentare eletto sul territorio ho raccolto l’urlo dei consiglieri di minoranza visto che il sindaco Festa non rende pubbliche almeno 170 delibere di Giunta. Se non c’è nulla di male – si chiede il vicepresidente M5s – perché il sindaco non le pubblica?”