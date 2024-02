Festa a Montemiletto, 100 anni di Balduino Fiore

Montemiletto festeggia le 100 primavere di Balduino Fiore, secondo centenario vivente della comunità irpina.

Nonno Balduino nato il 13 febbraio 1924, ha sempre dedicato la sua vita per la famiglia e per il lavoro, in particolar modo un amore profondo che lo legava alla natura e alla campagna, con una alimentazione sana che lo ha condotto fino ad oggi.

Oggi, sabato 17 febbraio, un giorno davvero speciale per spegnere i suoi 100 anni di vita. Balduino è stato circondato dall’affetto di tutti i presenti, dal primo cittadino di Montemiletto Massimiliano Minichiello, da Rosetta Ragno, delegata alla Politiche Sociali, dal Vigile Urbano Giuseppe Fiorentino e dal dipendente comunale Angelo Petrillo.

“Al nostro concittadino Balduino Fiore gli auguri più sinceri per i suoi 100 anni, patrimonio di vita, saggezza, esperienze e ricordi” -afferma il sindaco Massimiliano Minichiello.