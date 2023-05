VIDEO/In migliaia al Palazzetto per i funerali di Pamela, Emilio, Emanuele

Ariano Irpino. Sono riusciti a gremire piazze a palazzetto dello sport allo stesso modo di un concerto rock o di una partita di finale.

Pamela, Emilio ed Emanuele, hanno unito, purtroppo nel dolore, tre comunità, Ariano, Melito e Montecalvo. Hanno mobilitato tutte le associazioni di Ariano, gli istituti scolastici. Per loro si sono riunite tutte le corali delle diverse parrocchie di Ariano per animare la celebrazione dell’ultimo saluto.

Per loro il vescovo Melillo ha voluto una fiaccolata di preghiera che ha radunato 4mila persone ed ha presieduto, per i loro funerali, una concelebrazione con la partecipazione di 30 sacerdoti anche di altre diocesi. Sempre per loro sono arrivate autorità civili e militari al Palazzetto, insieme a tanti, tutti gli amici che avevano.

Pamela, Emilio ed Emanuele, non avrebbero mai voluto scatenare tutto questo, avrebbero voluto continuare le loro vite semplici fatte di lavoro e un po’ di divertimento tra amici ma hanno trovato un terribile destino sulla Statale 90 delle Puglie in una delle prime domeniche di maggio con il sole, che li ha spinti a fare un giro in moto verso il Gargano. Lo straordinario tributo che hanno ricevuto non solo per la loro giovane età (30, 33 e 32 anni), ma per tutto quello che di bello hanno seminato.