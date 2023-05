VIDEO/ Polo logistico Valle Ufita, il Governo risponde a Gubitosa: “L’opera si farà”

“La piattaforma logistica in Valle Ufìta rappresenta una priorità strategica a beneficio delle zone interne dell’Irpinia e del Sannio in quanto cerniera tra le aree metropolitane di Napoli e Bari, alla luce anche degli investimenti per il potenziamento ferroviario su quest’asse”.

E’ la risposta del Viceministro alle Infrastrutture Tullio Ferrante, a nome del Governo, a una interrogazione alla Camera dei Deputati dell’onorevole Michele Gubitosa. L’esecutivo dunque, come richiesto dal deputato irpino, assume ufficialmente in sede parlamentare l’impegno a realizzare l’opera di grande valore strategico.

“Il territorio è fortemente mobilitato, insieme a sindacati, la Confindustria locale e gli amministratori della provincia – aveva detto alla Camera l’onorevole Gubitosa -. Il reperimento delle altre risorse che richiede Rfi (circa 60 milioni di euro per un valore complessivo dell’opera di circa 86 milioni, ndr) è fondamentale al fine di assicurare la realizzazione dell’opera e non perdere i 26 milioni di euro del Pnrr con l’obiettivo di rispettare la scadenza per l’utilizzo delle risorse rivenienti dal Next generation Eu. Il Ministro intenda fornire notizie ufficiali circa la paventata revisione degli obiettivi del Pnrr con particolare riferimento al Terminal scalo merci in valle Ufita e delle risorse ad esso destinabili” aveva concluso Gubitosa.

Impegno ufficiale che dunque è arrivato. “Dal Governo recepisco che Rfi partirà immediatamente con il progetto di fattibilità, che l’opera quindi si farà e che verranno trovati i fondi necessari al suo completamento” conclude soddisfatto Gubitosa.