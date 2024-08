Sperone, il torrente di fango trascina addirittura un’auto lungo la Nazionale delle Puglie. Situazione drammatica in tutto il Mandamento con persone bloccate nelle auto e case invase dal fango nero.

Dalla Protezione Civile fanno sapere che: “A causa del maltempo ci sono allagamenti in corso in tutto il comprensiorio avellano-baianese con una compromissione della viabilità molto seria. E’ pericoloso mettersi in auto fino al ripristino delle strade e l’intervento degli addetti”.