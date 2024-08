Baiano, fango e acqua bloccano auto e case. Al casello autostradale traffico in tilt

Maltempo, immagini shock da Baiano in prossimità del casello Autostradale, dove la Nazionale delle Puglie si è trasformata in un fiume di acqua mista a terreno dal colore particolarmente scuro. Paura soprattutto in via Libertà, dove alcune persone sono rimaste bloccate nelle auto quasi sommerse dal fango. E’ tutta la zona del Mandamento e del Vallo di Lauro a essere interessata da circa venti minuti dall’intensa precipitazione. Bloccata anche l’uscita del casello autostradale. A giudicare dai primi video che circolano in rete sono diversi i danni alle strade e soprattutto alle auto. La furia dell’acqua ha raggiunto anche i vani delle abitazioni. Sul posto sono già presenti i soccorsi, in primis i Vigili del Fuoco.