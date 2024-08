VIDEO/ Esonda un torrente, Mandamento invaso da acqua e fango: danni in diversi comuni

BAIANO- Sono bastati pochi minuti di pioggia intensissima per creare danni e paura in tutto il Mandamento Baianese. Una piena e l’esondazione dell’ alveo di un torrente nella zona di Mugnano, che ha causato gravi danni nei comuni a valle del Mandamento, ovvero quelli di Mugnano stesso, Baiano, Sperone ed Avella. Un fiume di acqua e fango ha infatti interessato la Nazionale delle Puglie. Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e dipendenti comunali oltre ai volontari sono impegnati nel soccorso dei malcapitati automobilisti, che si sono trovati di fronte alla piena del Torrente esondato e anche all’interno di abitazioni e coorti che sono state invase da acqua a fango. Ora è in corso la conta dei danni nei comuni interessati e attraversati dal fiume di acqua e fango. Disagi anche per lo stesso Casello Autostradale e l’uscita di Baiano.