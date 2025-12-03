VIDEO/ Il Natale di solidarietà della Questura di Avellino

«Deve essere un Natale di solidarietà, dobbiamo comprendere che ci sono famiglie in difficoltà che vanno aiutate anche con un gesto semplice, quello del donare un presepe». Con queste parole il questore di Avellino, Pasquale Picone, ha aperto questa mattina, mercoledì 3 dicembre, la seconda edizione della mostra “La Polizia di Stato con gli studenti per un Natale di solidarietà”, ospitata nella Sala “A. Manganelli” della Questura.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte – tra gli altri – il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane, la Presidente del Tribunale di Avellino Francesca Spena, il Procuratore Capo della Repubblica Domenico Airoma, insieme alle principali autorità civili e militari del territorio.

L’iniziativa ha coinvolto gli alunni delle scuole secondarie di primo grado della provincia e gli studenti del Liceo Artistico “P.A. De Luca” di Avellino, chiamati a realizzare opere ispirate alla tradizione presepiale napoletana, con richiami ai monumenti e ai simboli della provincia. Un contributo particolarmente significativo è arrivato dagli istituti del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo e dalle scuole presenti nei territori dei quattro Commissariati di Pubblica Sicurezza.

I presepi esposti sono il frutto di un percorso condiviso tra studenti, docenti e famiglie, che unisce creatività, memoria delle tradizioni locali e riflessione sul valore della solidarietà. L’obiettivo del progetto è proprio quello di educare i più giovani al senso della partecipazione, della cittadinanza attiva e della vicinanza a chi vive situazioni di difficoltà.

Come già avvenuto lo scorso anno, al termine della mostra i presepi saranno donati alle famiglie bisognose della città di Avellino, individuate tramite la collaborazione con la Caritas Diocesana: un gesto semplice ma concreto, che conferma l’impegno della Polizia di Stato verso i più vulnerabili.

La mostra è stata organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con l’ANPS – Sezione “Ciriaco Di Roma” di Avellino. Novità di questa edizione è la partecipazione delle associazioni territoriali impegnate quotidianamente nel sociale: la Fraternita della Misericordia di Avellino, l’associazione Nui ’ra Ferrovia Young di Borgo Ferrovia e il gruppo AzioniAMO Talenti, che hanno presentato opere artistiche realizzate direttamente dai ragazzi.

Tra i presepi, grande attenzione ha suscitato quello realizzato dagli alunni di Ospedaletto d’Alpinolo, che hanno scelto di rappresentare anche la frana di Montevergine. Un tema particolarmente sentito dal questore Picone, originario proprio del comune irpino, che ha lanciato un forte monito: «L’ambiente deve essere una delle priorità del nostro tempo. Se si fanno delle opere e non c’è poi manutenzione di quelle opere, non bisogna meravigliarsi se poi succedono problemi e drammi come questo».