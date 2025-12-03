Venticano festeggia un altro centenario

Il Comune di Venticano celebra con affetto il centesimo compleanno del Sig. Giuseppe Marano, definito uomo mite, lavoratore instancabile e testimone di un’epoca.

Per tutta la vita ha lavorato come operaio edile, costruendo non solo edifici, ma anche i valori su cui si fonda la sua comunità. La sua longevità è anche frutto di uno stile di vita sano: alimentazione semplice, genuina, fatta di prodotti del territorio e di quelle buone abitudini che il tempo non cancella.

Durante la cerimonia di consegna dell’attestato, il Sindaco ha detto: “Giuseppe è la prova che a Venticano si vive bene: la sua vita racconta fatica, dignità e amore per la propria terra.”