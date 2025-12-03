Venticano festeggia un nuovo centenario: il signor Giuseppe Marano compie 100 anni

La comunità di Venticano oggi in festa: il signor Giuseppe Marano ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. È il secondo centenario festeggiato nel paese in questa settimana, un fatto che riempie d’orgoglio l’intera cittadinanza.

Il signor Marano, descritto come un uomo mite e grande lavoratore, ha trascorso la sua vita come operaio edile, contribuendo con il suo impegno alla crescita della comunità. Oltre al lavoro, Giuseppe è sempre stato esempio di semplicità e buone abitudini: un’alimentazione genuina e uno stile di vita sano che, insieme ai valori tramandati nel tempo, lo hanno accompagnato fino a questo straordinario traguardo.

Durante la consegna dell’attestato celebrativo, il Sindaco di Venticano, Arturo Caprio ha voluto sottolineare il significato profondo della sua storia:

“Giuseppe è la prova che a Venticano si vive bene: la sua vita racconta fatica, dignità e amore per la propria terra.”