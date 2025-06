VIDEO/ Il deputato Borrelli nel Vallo di Lauro: mi arrivano segnali inquietanti, verificherò

LAURO- “Mi arrivano segnali inquietanti che vanno verificati”. Il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha raccolto l’appello di alcuni consiglieri comunali ed esponenti politici del Vallo di Lauro e ieri sera ha avuto un confronto a Lauro per capire e soprattutto avere i primi riscontri rispetto alle problematiche segnalate. Non si tratta delle battaglie che hanno reso noto sui social il deputato. Niente abusivi. La vicenda riguarda la pubblica amministrazione. I fatti, come ha spiegato lo stesso Borrelli sono riferiti a “società con interdittive antimafia che lo stesso riescono a lavorare. Sembra che in alcuni comuni ci sia il doppio o il triplo del costo medio delle normali forniture che avvengono nel resto del nostro Paese. Quindi vogliamo capire, ovviamente carte alla mano, se è vero o meno”. Una verifica e un accertamento a cui il parlamentare non si e’ certo sottratto, anzi ha rilevato anche come, sempre tra le cose che sono state segnalate e saranno oggetto di approfondimento: “Oltre al fatto che sembra ci sia una gestione alquanto discutibile di una parte consistente dei fondi pubblici- ha spiegato il deputato- Ovviamente per ora sono delle prime notizie, ma purtroppo conoscendo quello che in passato è avvenuto su questo territorio, va fatto un approfondimento, sia in qualità di parlamentare sia in quanto esponente del movimento Alleanza Verdi e Sinistra”.