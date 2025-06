D’Agostino assicura: “Allestiremo una squadra di tutto rispetto, faremo bella figura”

“L’auspicio è che arriviamo secondi… Uno ci spera, no?” Il patron dell’Avellino Calcio, Angelo Antonio D’Agostino, fissa obiettivi ambiziosi per la Serie B. Lo ha dichiarato in occasione della cerimonia del 2 giugno, Festa della Repubblica, svoltasi ad Avellino in via Matteotti. Da sindaco della sua Montefalcione, il numero uno biancoverde non poteva mancare all’evento, che è stato anche l’occasione per fare il punto con la stampa in vista dell’inizio della nuova stagione, che vedrà i Lupi tornare in cadetteria.

“Allestiremo una squadra di tutto rispetto e faremo una figura degna della piazza, di noi stessi, della città, della provincia e dei nostri tifosi, che ringrazio sempre per il loro affetto e calore”, ha affermato D’Agostino. A chi gli chiede del ritiro estivo, il patron risponde senza esitazioni: “Andremo al Nord. Calciomercato? Si apre il 1° luglio, manca ancora un mese. Nel frattempo stiamo facendo delle valutazioni per capire chi rientra o meno nel progetto. Mister Biancolino è in vacanza per qualche giorno: al suo rientro continueremo con queste valutazioni.”

Per quanto riguarda i lavori allo stadio, D’Agostino scandisce con fermezza: “Entro il 20 luglio i lavori devono essere completati, così da poter avviare le pratiche per ottenere l’omologazione. In realtà non sappiamo ancora se la Serie B inizierà il 22 agosto o se ci sarà uno slittamento: questo potrebbe giocarci a favore. Tuttavia, nei prossimi giorni dovranno iniziare concretamente i lavori allo stadio, perché il rifacimento del manto erboso è una priorità.”