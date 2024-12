VIDEO/ Il Club Venticano Biancoverde si prepara al nuovo anno con entusiasmo e impegno

Oggi, la sede del Club Venticano Biancoverde ha ospitato un caloroso incontro tra soci, tifosi e membri del club, tutti uniti dalla passione per l’Avellino Calcio e dai colori biancoverde. L’occasione, oltre a rappresentare un momento di auguri per l’inizio del nuovo anno, ha segnato anche il consolidamento di un impegno che va ben oltre il semplice tifo sportivo.

All’incontro erano presenti il presidente Saverio Addonizio, la vicepresidente Rosanna Zampetti, i consiglieri Rito Iorio, Katya Castaldo, Gerardo Nuzzolo e Gustavo Scamardella. Sebbene la tesoriera Nicla Guarino fosse assente per motivi personali, ha comunque espresso la sua vicinanza al club. Tutti insieme hanno creato un clima di grande convivialità e spirito di comunità.

La sede del club, divenuta ormai un simbolico punto di ritrovo, è stata il palcoscenico perfetto per scambiarsi gli auguri di buon anno, ma anche per ribadire i valori che guidano il Club Venticano Biancoverde: tradizione, lealtà, e amore per Avellino. Il presidente Saverio Addonizio ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza dell’umiltà e del forte legame con la propria terra, ribadendo: “A noi ci unisce l’umiltà, l’amore per Avellino, la nostra terra. I colori biancoverde non verranno mai traditi”. Con queste parole, ha voluto rimarcare non solo l’impegno del club verso il tifo per l’Avellino Calcio, ma anche la sua missione di essere un punto di riferimento per la comunità locale.

Il Club Venticano Biancoverde si è confermato così come una vera e propria famiglia, dove ogni membro condivide un profondo sentimento di appartenenza, che trascende la passione per lo sport e diventa impegno verso il territorio, la cultura e i valori che esso rappresenta.

Nel corso dell’incontro, sono stati anche discussi i progetti futuri del club, che continuerà a promuovere il tifo per la squadra della città, ma anche a consolidare il proprio ruolo come motore di aggregazione sociale e culturale. Il presidente Addonizio e la vicepresidente Zampetti, insieme agli altri membri del consiglio, hanno ribadito l’importanza di crescere insieme, sempre con il cuore rivolto all’Avellino e ai suoi simboli.

Con un forte spirito di unità e una visione chiara del futuro, il Club Venticano Biancoverde si prepara ad affrontare il nuovo anno con rinnovato entusiasmo, fiducioso che l’amore per Avellino, l’umiltà e la passione per i colori biancoverde continueranno a guidare ogni passo del club.