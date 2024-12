Botti di Capodanno, l’Osservatorio: pericolosi anche per la qualità dell’aria

C’è un altro motivo per cui e’ dannoso sparare fuochi artificiali a Capodanno: la qualità dell’aria. A lanciare questo allarme, come sempre sulla base di dati scientifici e’ l’Osservatorio Metereologico di Montevergine, richiamando proprio gli altissimi livelli di Pm10 rilevati dalla rete Aura. “Al di là dei noti fattori di rischio e del grave disturbo che arrecano agli animali domestici e non e all’avifauna- si legge- quest’anno c’è un motivo in più per “astenersi” dall’accensione di (inutili) fuochi artificiali: la qualità dell’aria.Un tema, questo, che sembra un po’ finito nel dimenticatoio ma che invece si manifesta in maniera impietosa in tutta la sua drammaticità, ogni qual volta che le condizioni meteorologiche si dispongono secondo un certo assetto (alta pressione, assenza di vento, forte stabilità atmosferica). E hanno aggiunto: :Il panorama visibile quest’oggi dall’Osservatorio parla da sé. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: in giornate del genere, in cui soprattutto nelle aree vallive non c’è un alito di vento, andrebbero severamente proibiti gli abbruciamenti di residui vegetali, pratica che invece continua ad essere esercitata in maniera talvolta scriteriata. C’è poi il fattore legato agli impianti di riscaldamento domestico e in ultima battuta quello inerente al traffico veicolare (molto intenso in queste giornate festive e prefestive), fattori questi che inaspriscono e non poco la problematica.

Attualmente, secondo i dati rilevati dalla rete AURA, ad Avellino città la concentrazione di PM10 è pari a 244 microgrammi su metro cubo, un valore altissimo che imporrebbe l’uso della mascherina. Domani, purtroppo, le condizioni non cambieranno in maniera significativa”