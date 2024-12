Capodanno triste a Montemiletto, il cordoglio per la morte di Giuseppe

MONTEMILETTO- E’ un Capodanno triste per Montemiletto, perche’ l’anno si chiude con la morte di Giuseppe Gerardo Lencki. Per tutti era “Peppe”. A febbraio avrebbe compiuto sessanta anni, ma un tragico destino ha voluto che lungo la Sp 173 trovasse la morte. Molto probabilmente per un malore, un infarto e non i traumi dell’impatto della sua vettura che si e’ribaltata. Ma questo lo dovranno stabilire gli accertamenti che saranno disposti dalla Procura per stabilire l’esatta causa del decesso. Quello che in queste ore appare invece chiaro e’ il segno che con la sua passione ha lasciato soprattutto tra associazioni e enti di assistenza nel comune irpino. I primi a commentare la morte di Giuseppe sono stati i soci della Pubblica Assistenza di Montemiletto: Che brutto scherzo che ci hai fatto oggi- hanno scritto sulla loro pagina- Noi tutti della PA Montemiletto non dimenticheremo mai la tua sempre piena disponibilta’ …….a chi diremo adesso ” Pe a miso i manifesti ” , il tuo ricordo sara’ impresso sempre nelle nostre menti.Ciao Don Pe…”. Cordoglio anche da parte della Proloco Mons Militum: “Mai ti dimenticheremo, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, l’amore che ci hai donato.

La tua più grande eredità sarà l’amore che ci hai donato.!! Grazie Don Sinobbio!!”