VIDEO/ Iandolo, Nacca e PiùEuropa nel campo largo di Gengaro

A una settimana esatta dalla scadenza per la presentazione delle liste in vista delle amministrative dell’8-9 giugno, va sempre più delineandosi lo schieramento che sosterrà la corsa a Palazzo di Città di Antonio Gengaro.

Dopo Pd, Movimento 5 Stelle, Controvento e Sinistra, ritorna nel campo largo anche l’associazione del consigliere comunale uscente Francesco Iandolo. Non solo. Ad Avellino Prende Parte si aggiunge anche il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” di Pasquale Luca Nacca e PiùEuropa, come affermato dal coordinatore provinciale Alfonso Maria Gallo.