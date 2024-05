Auto contro albero: due donne finiscono al Moscati

Auto contro un albero lungo la Nazionale delle Puglie al confine tra Monteforte Irpino e Mugnano. L’incidente e’ avvenuto intorno alle 13 lungo la strada che collega i due comuni, poco distante dallo svincolo per Taurano. Due donne ferite nello schianto, sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. Le due donne, rimaste incastrate nelle vettura sono state soccorse dalla postazione del 118 di Baiano. I soccorritori le hanno infatti estratte dalla vettura e trasportate al Pronto Soccorso di Avellino. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. In fase di accertamento la causa per cui è stato perso il controllo della vettura.