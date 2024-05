VIDEO/ Iandoli, stretta di mano con la Meloni: “Mi ha detto di andare avanti senza compromessi”

Prima l’investitura ufficiale a Roma lo scorso venerdì con relativa stretta di mano alla premier Giorgia Meloni, poi la presentazione ufficiale alla città come candidato sindaco di Fratelli d’Italia. Modestino Iandoli ha dato il via alla propria campagna elettorale ieri sera presso la sede provinciale del partito lungo Corso Vittorio Emanuele. “Il centrodestra non si è frantumato – ricostruisce -. Il centrodestra politico è Fratelli d’Italia. Nel Patto Civico che candida a sindaco Rino Genovese non c’è niente che richiami il valore e la realtà del centrodestra: c’è solo la veste stracciata del trasformismo”.

Iandoli, affiancato dalla Presidente Provinciale Ines Fruncillo, candidata alle Elezioni Europee, rivendica identità e coerenza: “Sono stato dalla Presidente Meloni per rappresentare la situazione di Avellino e mi ha risposto che bisogna andare avanti perché siamo arrivati dove siamo arrivati senza fare compromessi. E neanche in città ne faremo” assicura.