Ambiente, benessere e cultura: domani incontro con Base Popolare e Rino Genovese

Mercoledì 15 maggio alle ore 18,00 presso il Circolo della Stampa di Avellino, al corso Vittorio Emanuele II n. 6, si svolgerà il primo di tre incontri promossi da Base Popolare per discutere delle proposte programmatiche che accompagnano la candidatura di esponenti di Base Popolare a sostegno di Rino Genovese, che sarà presente all’incontro.

Ambiente, Benessere e Cultura sono i temi caratterizzanti con i quali Base Popolare vuole interpretare l’invito al “passaggio”, sottinteso all’acronimo G.A.T.E. che costituisce il tema della campagna elettorale di Rino Genovese.

Il cancello da attraversare rappresenta allo stesso tempo un varco verso qualcosa e il superamento di un limite, implica la presa di coscienza di una comunità che si muove verso un orizzonte comune e che si concepisce non più come un centro geografico, ma come un soggetto vivo all’interno di una rete di relazioni che, devono essere soprattutto umane e sociali, prima ancora che fisiche.

Intorno a questa impostazione domani saranno offerti i primi spunti per favorire una discussione serena e concreta tra le diverse posizioni che si propongono alla guida della città.