Clan Contini, nel blitz delle Fiamme Gialle coinvolto un ispettore della Polstrada di Avellino

C’e’ anche un poliziotto tra le cinque persone arrestate nell’ambito dell’indagine della Dda di Napoli sulle attività di riciclaggio del clan camorristico Contini che ha portato al sequestro di una nota pizzeria nel centro storico di Napoli, e all’arresto del titolare e della moglie. Il poliziotto, 56enne, ora in servizio presso la Polstrada di Avellino dopo il trasferimento dalla Squadra Mobile di Napoli, è stato posto agli arresti domiciliari in esecuzione dell’ordinanza firmata dal gip del Tribunale di Napoli Giovanni De Angelis. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il poliziotto avrebbe fornito la propria attiva collaborazione nella risoluzione delle questioni relative alle autorizzazioni e ai permessi necessari all’apertura di un nuovo esercizio commerciale, una panetteria, da parte di Massimiliano Di Caprio, titolare della pizzeria “Dal Presidente”. Lo stesso agente si sarebbe interessato alla gestione della panetteria (per il personale addetto alla panificazione, per la scelta dei prodotti da utilizzare per gli impasti). L’ordinanza eseguita all’ alba ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone e gli arresti domiciliari nei confronti di altri due, tutti gravemente indiziati dei reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione del clan camorristico Contini. Le indagini hanno permesso di accertare l’intestazione fittizia di due società operanti nel settore della ristorazione e panificazione con l’obiettivo di provvedere al sostentamento dei detenuti e delle rispettive famiglie.