VIDEO/ Gubitosa ricorda alla Camera Enrico Percesepe: “Pilastro di Montemiletto”

Un ricordo che parte dalla Camera dei Deputati e arriva fino al cuore della sua comunità. In occasione del centenario della nascita di Enrico Percesepe, l’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle e deputato originario proprio di Montemiletto, è intervenuto oggi a Montecitorio per rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia civile, sanitaria e politica dell’Irpinia.

“Questo sabato ricorre il centenario della nascita di un pilastro della mia comunità, Montemiletto”, ha dichiarato Gubitosa, ricordando il percorso umano e professionale di Percesepe, nato l’11 aprile 1926 e laureatosi in Medicina e Chirurgia il 12 dicembre 1950. L’anno successivo entrò come medico interno nella clinica chirurgica dell’Università di Napoli. Negli anni Settanta, Percesepe partecipò alla riattivazione dell’ospedale di Ariano Irpino e nel 1975 rilevò la struttura sanitaria privata Villa Esther, che sotto la sua direzione si trasformò progressivamente in una clinica di chirurgia generale. Un cammino professionale importante, intrecciato però anche a un forte impegno politico e istituzionale.

Militante della Democrazia Cristiana, Percesepe ricoprì incarichi di primo piano nel partito, a partire dal ruolo di segretario della sezione di Montemiletto per diversi anni. Sempre nel 1975 fu eletto consigliere provinciale e successivamente nominato assessore alla Sanità nell’amministrazione provinciale di Avellino. Nel 1980 risultò il primo eletto nella corsa a sindaco del Comune di Montemiletto, ma rinunciò all’incarico per proseguire nel suo impegno a livello provinciale.

La sua vita si interruppe tragicamente il 7 novembre 1980, in un incidente stradale, appena quindici giorni prima del terremoto che avrebbe devastato l’Irpinia. Una scomparsa prematura che non ha però cancellato il peso della sua eredità. “I successi professionali e la ventura politica di Percesepe non possono essere sufficienti per restituire la centralità della sua figura e l’importanza della sua eredità per la nostra comunità”, ha sottolineato Gubitosa nel suo intervento.

Per ricordarlo, sabato 11 aprile 2026 alle ore 11, si terrà a Montemiletto l’iniziativa “In ricordo di Enrico Percesepe, medico, galantuomo e uomo di comunità”, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il programma prevede una Santa Messa commemorativa nella chiesa di Sant’Anna, seguita da un brindisi nel chiostro del Comune, come occasione per ritrovarsi e custodirne insieme la memoria.

A sintetizzare il senso più profondo dell’omaggio è anche la frase scelta sulla locandina dell’evento: “La medicina non è solo scienza, ma servizio alla comunità e responsabilità verso la vita”. Un messaggio che riassume il profilo di Enrico Percesepe e il legame ancora vivo tra la sua storia e quella di Montemiletto.