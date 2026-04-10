Anche ad Avellino “batte il corazon”, buona la “prima” per il film con Peppe Iodice

AVELLINO- Anche ad Avellino “batte il corazon”. Il film del regista Francesco Prisco e di Peppe Iodice, che ormai da quattro settimane sta riscuotendo un notevole successo nelle sale cinematografiche, ieri e’ stato presentato al Multisala Partenio alla presenza del regista e dello stesso interprete principale, che e’ stato accolto con un applauso dalla platea della Sala 1 del Cinema nel cuore della città capoluogo. E Iodice non ha fatto mancare la sua ironia e un saluto al pubblico, ricordando anche il grande Enzo Cannavale, che era il papa’ del produttore del film. Lo ha fatto rivolgendosi una domanda che spesso dedica ai suoi ospiti del Peppi Nihgt: “Molti mi chiedono: ma dopo tutto questo successo quanto tieni ora sulla banca? Voglio rispondere, perché non nascondo nulla. Vi dico la verità, tengo gli stessi soldi di quattro settimane fa. Anzi qualcosa in meno, perché li sto spendendo di benzina per andare avanti e indietro. I veri soldi, i soldi veri, li ha una sola persona, che e’ quel signore la, il prodittore. Vi dico solo che si e’ comprato il cappotto nuovo, perché il 19 marzo non lo teneva quel cappotto. Teneva nu trench che non se poteva guarda’ (aveva un trench inguardabile). Però diciamo che questo film è nato sotto una buona stella. Alessandro insieme al fratello Andrea sono figli di un grande attore che da Napoli e’ arrivato in Italia e nel mondo, che e’ l’ immenso Cannavale. Noi siamo sicuri che Enzo ci sta mettendo la sua mano, perché stanno succedendo cose meravigliose”. Ha voluto chiudere il suo messaggio salutando e ringraziando Avellino.