Confindustria Avellino, unanimità sul programma e sui Vicepresidenti indicati da Petitto

Dopo la designazione del candidato alla Presidenza di Confindustria Avellino per il quadriennio 2026-2030, avvenuto il 23 marzo scorso, il Consiglio Generale dell’Associazione si è riunito nuovamente in data odierna per approvare il programma di attività ed i nominativi dei sei Vice- Presidenti elettivi proposti dal dott. Angelo Petitto.

Dopo l’illustrazione del programma, nel quale sono stati evidenziati gli indirizzi e le linee di azione sulle quali improntare l’attività di Confindustria Avellino nei prossimi anni, il candidato designato Angelo Petitto ha indicato i Vice-Presidenti elettivi che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.

Questi i nominativi indicati:

Francesca Capone (HTT Centro Affilatura Srl)

Mario Fulvio De Maio (DMD Solofra Spa)

Marco De Matteis (De Matteis Agroalimentare Spa)

Carlo Matarazzo (Cosmopol Spa)

Domenico Sottile (EMA Spa)

Carmen Verderosa (MIVE Srl)

Al termine del confronto e dopo una breve presentazione da parte dei Vice- Presidenti, il Consiglio Generale ha approvato all’unanimità il programma e la squadra proposta.

Completate queste fasi procedurali statutarie sarà l’assemblea di tutti gli associati a procedere all’elezione del nuovo Presidente e dei Vice-Presidenti.