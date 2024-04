VIDEO/ Gengaro a lavoro in bus: in attesa dell’avvio della campagna elettorale

A pochi giorni dall’investitura di candidato a sindaco del campo largo – e in attesa di presentazione ufficiale – Antonio Gengaro continua con la sua quotidianità. Stamane, come sempre, a lavoro a Napoli in pullman partendo dall’autostazione di via Fariello.

“C’è voglia di affrontare i problemi della città – sottolinea -. Vogliamo dare una soluzioni ai bisogni dei cittadini che necessitano servizi. Cruciale sarà lo snodo trasporti – aggiunge -. La priorità è il collegamento su ferro con Salerno e Benevento: i nostri giovani devono poter arrivare a Fisciano con un treno veloce. Poi la grande sfida è il collegamento con Afragola. Oggi Avellino rischia un nuovo isolamento perché senza un trasporto veloce è fuori da ogni asse di sviluppo. Malumori? In democrazia sono fisiologici, la mia è una candidatura d’emergenza, una candidatura istituzionale a servizio della città. Certo spero che gli amici del mio partito mi diano una mano, ma mi rivolgerà soprattutto alla città” conclude Gengaro.