Tonia Romano, un’irpina sbarca su “L’Isola dei Famosi”

Ci sarà anche un’irpina tra i naufraghi sbarcati in Honduras- Cayo Cochinos- e che da questa sera saranno i protagonisti della diciottesima edizione de “L’Isola dei Famosi”.

Si tratta di Tonia Romano, 36 anni di Atripalda. Da giovanissima si arruolò nell’esercito e in seguito è diventata vigile del fuoco, distinguendosi anche in svariate azioni coraggiose e sfidando stereotipi di genere e grandi difficoltà.

Tonia, in passato, ha anche recitato come attrice nel film “Bronx 80146- Nuova Squadra Catturandi” disponibile sulla piattaforma “Amazon Prime Video”. La pellicola racconta della sanguinosa guerra tra la Polizia e la Camorra in un quartiere di Napoli. Ora la nuova avventura all’Isola dei Famosi, che quest’anno – come noto – sarà condotta da Vladimir Luxuria, volto molto conosciuto in Irpinia per la sua dedizione a Mamma Schiavona.