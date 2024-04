Scuola e formazione in lutto per la scomparsa del professore Criscitiello

Un grave lutto ha colpito il mondo della formazione e della scuola irpina. La scomparsa del professore Gaetano Criscitiello, 80 anni, originario di Monteforte Irpino, per più di mezzo secolo impegnato proprio nel settore della formazione di decine di studenti. Un percorso iniziato nelle scuole secondarie e da molti anni ormai approdato nella formazione universitaria. Cordoglio di tanti in queste ore alla moglie, la dottoressa Rosa Grano , gia’ Dirigente per anni dell Usp (Ufficio Scolastico Provinciale) e ai figli Enzo e Chicca. I funerali del professore saranno celebrati domani mattina alle 11:30 nella Chiesa del Rosario.