VIDEO/ Frana Montevergine, le immagini del disastro dall’elicottero

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco dopo la frana nell’avellinese, in via Montevergine nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo: 4 i tornanti interessati dallo smottamento, squadre impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e monitoraggio dell’area. Effettuato una ricognizione aerea con l’elicottero del reparto volo di Salerno. Squadre in azione per le operazioni di messa in sicurezza.

A seguito del maltempo che dalla mattinata di ieri sta colpendo la Campania, particolarmente colpite le province di Napoli, Avellino e Salerno, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco: oltre 200 gli interventi svolti per dissesto statico di elementi costruttivi, alberi pericolanti e danni d’acqua in genere. Inoltre squadre impegnate per un centinaio di richieste d’intervento in coda. Maggiori criticità in provincia di Salerno, dove nell’Agro nocerino-sarnese, tra i comuni di San Marzano, Pagani, Scafati, Nocera e Angri, sono stati effettuati soccorsi alla popolazione per l’esondazione di alcuni corsi d’acqua: vigili del fuoco specializzati in tecniche di soccorso acquatico hanno portato al sicuro autisti bloccati in auto o persone in difficoltà nei piani bassi di alcune abitazioni allagate. Potenziato il dispositivo di soccorso nei comandi di Napoli, Salerno e Avellino.