Altavilla, accusata di furto di energia e gas: 60enne assolta per assenza di prove

Una donna sessantenne di Altavilla Irpina, identificata con le iniziali P.T. è stata assolta dall’accusa di furto di energia elettrica e gas per un valore di diverse migliaia di euro. Il procedimento riguardava presunti allacci abusivi alle utenze della casa popolare in cui la donna risiede.

Nel corso del processo, il suo difensore, l’avvocato Danilo Iacobacci, è riuscito a dimostrare l’assenza di elementi che collegassero in modo certo l’imputata alla manomissione delle utenze. Secondo la ricostruzione emersa in aula, non vi era alcuna prova che fosse stata lei ad effettuare o commissionare gli allacci irregolari.

Accogliendo la tesi della difesa, il giudice Lucio Galeota del Tribunale di Avellino ha pronunciato sentenza di assoluzione, riconoscendo la mancanza di responsabilità dell’imputata rispetto ai fatti contestati.