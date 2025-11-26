Premio Nazionale Federchimica agli alunni della Primaria Santa Chiara di Assisi di Avellino

AVELLINO- Il fantastico mondo del bicarbonato di sodio. Con questo progetto gli alunni delle IV A e IV B della Scuola Primaria Paritaria “Santa Chiara d’Assisi” di Avellino sono arrivati al quarto posto del Premio Nazionale Federchimica Giovani. Gli studenti dell’istituto avellinese, accompagnati da suor Antonietta Mucci (coordinatrice della scuola) e dalla maestra Mimma sono stati premiati a Milano per il loro progetto dedicato alla chimica al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Per l’Istituto avellinese si tratta del secondo premio nello stesso concorso nazionale nel giro di cinque anni. I ragazzi dell’istituto avellinese sono tra i vincitori dell’edizione 2024-2025 del Premio Nazionale Federchimica Giovani “Chimica: la scienza che salva il mondo” promosso ogni anno dalla Federazione nazionale dell’Industria Chimica, insieme alle sue Associazioni di settore, per avvicinare le nuove generazioni alla chimica attraverso la didattica innovativa. Nel corso dell’anno scolastico 2024-2025 hanno aderito al Premio oltre 4.000 studentesse e studenti da tutta Italia che hanno presentato 250 elaborati creativi. Il fantastico mondo del bicarbonato di sodio e’ stato realizzato con la collaborazione del Circolo Legambiente di San Michele di Serino. Il progetto didattico sul bicarbonato di sodio ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire temi legati alla scienza, alla sostenibilità e alla vita quotidiana attraverso esperimenti pratici e attività cooperative. Il percorso ha visto la collaborazione con realtà locali per comprendere più da vicino la conoscenza del prodotto. Gli alunni hanno così scoperto le proprietà del bicarbonato di sodio. Il lavoro ha favorito lo sviluppo di competenze scientifiche, ambientali e pratiche, stimolando la loro curiosità. Un’esperienza concreta di educazione ambientale che ha rafforzato nei bambini il senso di responsabilità verso il pianeta.