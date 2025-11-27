VIDEO/ Frana Montevergine, Giulivo: “Prima gli interventi emergenziali per consentire transitabilità”

Resta alta l’attenzione sulla frana che ha interessato la strada che conduce al Santuario di Montevergine. Dopo gli interventi del prefetto di Avellino Rossana Riflesso, del sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio e del presidente della Provincia Rizieri Buonopane, anche il capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, è intervenuto per fare il punto sulla situazione.

Giulivo conferma che il monitoraggio è costante e che la priorità, in questa fase, è garantire la sicurezza e la percorribilità dell’arteria: «Prima gli interventi emergenziali, ma poi serve un progetto di messa in sicurezza. Noi facciamo Protezione Civile e ci preoccupiamo di fare un ripristino con opere provvisionali per consentire la transitabilità in sicurezza sulla strada. Ci potranno essere nuove frane, quindi va presidiata la situazione», ha dichiarato.