FOTO/ Una squadra tutta al femminile per dire NO alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, questa mattina, 27 novembre 2025, si è svolta presso il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino la manifestazione promossa dalla Prefettura di Avellino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, le Istituzioni e le Forze dell’Ordine provinciali.

1 of 4

L’iniziativa, rivolta in particolare alle giovani scolaresche del territorio, intende richiamare l’attenzione su un tema che, con drammatica frequenza, occupa le cronache nazionali e che richiede un impegno costante e condiviso da parte di tutte le istituzioni.

Su richiesta della Prefettura, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha assicurato un servizio di vigilanza antincendio per l’intera durata dell’evento.

Il servizio è stato organizzato e coordinato dall’ Ing. Di Meo Renato, il DCS Uliam Iarriccio, Funzionario incaricato e dall’ Ispettore Antincendi Davide Argenio.

Hanno preso parte all’attività di vigilanza, offrendo un significativo contributo alla buona riuscita della manifestazione, le seguenti unità operative femminili del Comando:

V.D. Streppone Simona

V.E. Giovanna Puca

V.E. Francesca Boccardi

V.V. Vincenza Scaperrotta

V.V. Federica Petrone

V.V. Daniela Valente

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino rinnova, anche attraverso questa partecipazione, il proprio impegno nel sostenere iniziative di valore sociale e nel promuovere la cultura della sicurezza e del rispetto.