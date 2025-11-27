“L’amore non ferisce”: Montemiletto dice No alla violenza sulle donne

“𝗟’𝗔𝗠𝗢𝗥𝗘 𝗡𝗢𝗡 𝗙𝗘𝗥𝗜𝗦𝗖𝗘”. Questa mattina, presso la Sala Impero di Montemiletto, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si e’ tenuta una lodevole iniziativa del Forum delle Donne con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Per ascoltare. Per capire. Per esserci. Perché il cambiamento nasce solo quando la comunità decide di non voltarsi più dall’altra parte.

L’amministrazione comunale ringrazia la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Montemiletto i docenti e gli alunni di Montemiletto, Montefusco, Torre Le Nocelle, Venticano e Pietradeusi. Si ringraziano altresì l’Arma dei Carabinieri, nella persona del Capitano della Compagnia di Mirabella Eclano, e la Polizia di Stato, nelle persone della Commissaria e della Ispettrice presente, per la partecipazione, la collaborazione istituzionale e l’attenzione riservata alla nostra comunità ed all’intero territorio. Un ringraziamento particolare si rivolge agli ospiti ovvero all’avvocato intervenuto ed alla vittima di violenza che ha testimoniato la dolorosa esperienza personale.

Non per ultimo, si ringrazia la moderatrice dell’incontro per la collaborazione e soprattutto il Forum delle Donne di Montemiletto per l’impegno profuso a servizio della nostra comunità. 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲’ 𝗹’𝗮𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗳𝗲𝗿𝗶𝘀𝗰𝗲. 𝗠𝗮𝗶.