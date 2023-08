VIDEO-FOTO/ Via alla demolizione del ponte delle Filande, Buonopane: “Intervento atteso da anni”

Via questa mattina ai lavori di demolizione del ponte delle Filande che collega Atripalda con il nucleo industriale di Avellino. Cinque mesi all’incirca per realizzare una nuova struttura in metallo, dunque più leggera e a prova di inondazioni.

“Un intervento atteso da molti anni” spiega il presidente della Provincia Rizieri Buonopane che, accompagnato dal consigliere provinciale Francesco Mazzariello e dal vicesindaco di Atripalda Domenico Landi, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere.

“Speriamo che il cronoprogramma dei lavori sia rispettato – continua Buonopane – anche perché questa è una viabilità molto importante che collega la città con Atripalda e viceversa”.