Avellino, il comunicato della curva Sud: “Ora tocca a noi. Abboniamoci”

Nell’ultimo comunicato abbiamo espresso delle chiare richieste alla società, necessarie per tutelare chi come noi esprime amore e supporto incondizionato alla squadra.

Tale presa di posizione ‚necessaria, è stata presa per salvaguardare la dignità di un popolo che è stata fin troppo calpestata.

Alle porte di un nuovo campionato, riteniamo che i punti del nostro precedente comunicato siano stati rispettati. E ora di tirare fuori quell’orgoglio che abbiamo sempre dimo-strato, abbonandoci, chiamando a raccolta tutti, perché ci aspetterà un’annata ardua sotto tutto i punti di vista e soltanto il camminare uniti ed insieme potrà farci raggiungere il nostro obiettivo. Chiamiamo a raccolta tutto il popolo irpino per dimostrare nuovamente il nostro amore incondizionato e il nostro ostinato attaccamento a questi colori.

ABBONIAMOCI!

PER NOI, PER LA NOSTRA CITTA’, PER LA NOSTRA PROVINCIA, PER I NOSTRI FRATELLI ASSENTI.

AVANTI AVELLINO